2020/05/18 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو الصين من مغبّة التدخّل في عمل الصحافيّين الأمريكيّين العاملين في هونغ كونغ، مثيراً بذلك جدلاً جديداً مع بكين في شأن حرّية التعبير.وقال بومبيو ، ان الحكومة الصينيّة تتدخل في عمل الصحافيّين الأمريكيّين في هونغ كونغ، اذ ان هؤلاء الصحافيّين ينتمون إلى الصحافة الحرّة وليسوا كوادر دعاية”.ولم ينتقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا ممتعضة من طرد الصين لصحفيين امريكيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا ممتعضة من طرد الصين لصحفيين امريكيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).