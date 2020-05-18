2020/05/18 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد موعد صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد موعد صرف رواتب الموظفين الموطنة رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).