خبير امني: التدخل الأميركي واضح جدا في ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية الأخيرة

2020/05/18 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، من تسلل عناصر داعش الإرهابي من سورية باتجاه العراق، لافتا الى ان هروب مجموعة دواعش كانوا سجناء في سورية امر يثير القلق والتساؤلات حول آلية الهروب والجهة التي سهلت لهم هذه المهمة.وقال الساعدي، ان “التدخل الأميركي واضح جدا في ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية الأخيرة في […]

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