"أخفقنا مع من سبقكم".. نقيب صحفيي كوردستان يوجه مناشدة للكاظمي

2020/05/18 | 09:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أبلغ نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي، بتعرض الصحفيين الكورد في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور، بينها محافظة كركوك، للاعتداء والتوقيف والاستخفاف والاتهام بـ"الارهاب" من قبل الاجهزة الامنية المسيطرة في تلك المناطق، داعيا إياه الى التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات.

وجاء في مذكرة بعث بها امين الى الكاظمي، ووردت الى وكالة شفق نيوز، "اطلعكم في مذكرتي هذه على طبيعة الاجواء التي يعيشها الصحفيون الكوردستانيون في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور، والتي تسيطر عليها القوات العراقية بصنوفها المختلفة"، مشيرا الى "الدور الريادي والكبير للصحفيين الكوردستانيين في تغطية الاحداث في المناطق المتنازع عليها، وخاصة ما يتعلق بالمعارك ضد تنظيم داعش الارهابي منذ عام 2014 وتوثيقهم للانتصارات التي تحققت في هذه المناطق“.

وأكد امين، أن "الصحفيين الكوردستانيين عملوا بحيادية تامة في نقل الاخبار والاحداث من هذه المناطق دون تمييز بين عرق او دين اومذهب، وقدموا جل خدماتهم الاعلامية والصحفية لكافة الشرائح والمكونات"، لافتا الى "وقوع شهداء وجرحى من صحفيينا في سبيل نقل الواقع والكلمة الحقة".

واوضح، أن "الصحفيين الكوردستانيين يتعرضون ومنذ فترة الى مضايقات وانتهاكات من قبل الاجهزة الامنية في المناطق المتنازع عليها وبالاخص في مناطق كركوك"، مبينا أن "هذه الخروقات تتمثل بالاعتداء والتوقيف والاستخفاف وتوجيه التهم جزافا والاستيلاء على المستلزمات الصحفية دون وجود رادع من الجهات المسؤولة وبوادر خير لمعالجة الوضع".

واشار امين، الى أن "هذه الانتهاكات تعتبر خرقا واضحا للدستور والقوانين العراقية واللوائح الدولية المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات الصحفية، مبديا "بالغ الاسف" بتسجيل نقابة صحفيي كوردستان "انتهاكات موثقة ضد صحفيينا في هذه المناطق وذلك في تقريرها النصف السنوي لعام 2020 الذي هو في قيد الاعداد".

وتابع قائلا "ما يؤلمنا اكثر في طبيعة بعض الانتهاكات اصدار تهم لفظية بالارهاب، من قبل افراد من الاجهزة الامنية ضد الصحفيين الكوردستانيين الذين باتوا يتوجسون من القيام بمهمات صحفية في عدد من المناطق المتنازع عليها".

وناشد نقيب صحفيي كوردستان، الكاظمي "بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ضد صحفيينا في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في مناطق من كركوك"، مشددا على ضرورة "العمل لخلق مناخ ملائم للعمل الصحفي دون تمييز بين الصحفيين، سيما وانتم في بداية مهمتكم لقيادة العراق".

وأشار الى أنه حاول سابقا قبل تولي الكاظمي لرئاسة الوزراء، "وقف هذه الانتهاكات بالحديث مع جهات معنية، الا اننا اخفقنا في هذا المسعى"، معربا عن امله "بمتابعة اوضاع الصحفيين الكوردستانيين في هذه المناطق ومعالجة الخلل فيها بتطبيق القوانين العراقية واللوائح الدولية المتعلقة بالحريات الصحفية".





واتهم مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، في 16 ايار الجاري، آمر لواء 20 من الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بتوجيه شتائم وكلمات نابية بحق صحفيين كورد وقادة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة، كما اعتبر أن القوات الامنية تتعامل مع صحفي كوردستان في مناطق المادة 140 من "منطلق قومي شوفيني"، وطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتدخل واجراء تحقيق فوري.

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