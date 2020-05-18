الرافدين يحدّد شرطاً للمباشرة بصرف رواتب الموظفين

2020/05/18 | 09:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، أنه سيباشر صرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر آيار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة.

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