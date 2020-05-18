استشهاد مقاتل في الحشد الشعبي وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة في الجزيرة بصلاح الدين

2020/05/18 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مقاتل في الحشد الشعبي وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة في الجزيرة بصلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، عبوة ناسفة كانت مزروعة في جزيرة صلاح الدين انفجرت لدى مرور دورية تابعة للفوج السادس لواء درع الجزيرة والتي شاركت قوات الحشد الشعبي بتنفيذ عملية اسود الصحراء، ما أسفر عن استشهاد مقاتل

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