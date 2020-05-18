“بيت سلوم” في قبضة العدالة

2020/05/18 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد سلمت العصابة التي تعرف بـ “بيت سلوم” نفسها الى القوات الامنية بعد استمرار ملاحقتها.وقال بيان لوزارة الداخلية ، انه ، مع استمرار فريق العمل المشكل من مديرية مكافحة اجرام بغداد والجهد الفني لجهاز المخابرات ونتيجة الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم)واجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في […]

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