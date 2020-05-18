2020/05/18 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القبض على احد مروجي المخدرات في قضاء شط العرب.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “أبطال شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شط العرب، تمكنوا من القاء القبض على متهم من مروجي المخدرات في المحافظة وضبط بحوزته مواد مخدرة”.واشارت، انه “تم اتخاذ الاجراءات […]

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