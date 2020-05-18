بتوجيه من الكاظمي.. الاطاحة بعصابة

2020/05/18 | 09:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، عن تسليم افراد عصابة "بيت سلوم" انفسهم الى مكتب اجرام الكاظمية بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات الامنية.

وقالت، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية واستجابة لمناشدة المواطنين الابرياء ومع استمرار فريق العمل المشكل من مديرية مكافحة اجرام بغداد والجهد الفني لجهاز المخابرات ونتيجة الضغط المستمر ليلاً ونهاراً المتمثل بملاحقة عصابة (بيت السلوم) واجراء التحري في أماكن تواجدهم وتضييق الخناق في كافة المناطق المرشحة لتواجدهم في (التاجي – الكاظمية- البياع- السيدية- بغداد الجديدة - مدينة الصدر- الحبيبية )، ما اضطرهم الى تسليم انفسهم الى مكتب اجرام الكاظمية والرضوخ لقبضة القانون".

وأوضح بيان مكافحة بغداد ان "افراد العصابة هم كل من ( ف.



س.



عز ، ع.



ف.



س.



، ف.



ر.



س، ع.



ر.



س.، ا.



ع.



ز.)"، مشيرا الى "تسليمهم الى جهة الطلب مركز شرطة الكاظمية بغية اتخاذ الاجراءات التحقيقية بحقم وعرضهم أمام أنظار القضاء عن القضايا التحقيقية المطلوبين عنها وفقاً لاحكام المواد(٣٤٢-٤٣٠-٤٣٢) من قانون العقوبات العراقي ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان المواطن ومجتمعنا الحبيب".

وتعرف عصابة ما تسمى "بيت سلوم" بتهديد وابتزاز الاهالي وارغامهم على دفع اتاوات بقوة السلاح، وبحسب وزارة الداخلية فقد أقدمت هذه العصابة على حرق عدد من دور وممتلكات المدنيين، ما دفعهم بالهروب من العاصمة بغداد، في حين القت القوات الامنية قبل يومين القبض على رئيس العصابة.

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