مصرف الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار

2020/05/18 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , ان “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , ان “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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