2020/05/18 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى , ان “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي فيما يخص دوائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يصدر بيانا حول رواتب الموظفين لشهر أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).