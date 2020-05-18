استشهاد مقاتل بالحشد واصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة خلال اخماد حريق بمزارع الحنطة بكركوك

2020/05/18 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مقاتل في الحشد الشعبي، فيما أصيب اثنان آخران، مساء الاحد، بانفجار عبوة ناسفة خلال محاولتهم اخماد حريق نشب في أحدى مزارع جنوب كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن مقاتلا في اللواء 15 بالحشد الشعبي استشهد، فيما أصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهم خلال محاولتهم اخماد حريق نشب في احدى

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