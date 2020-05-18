الساعدي يحذر من تسلل داعش من الحدود السورية باتجاه العراق

2020/05/18 | 09:48 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر الخبير الأمني امير عبد المنعم الساعدي، من تسلل عناصر داعش الإرهابي من سورية باتجاه العراق، لافتا ال...

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