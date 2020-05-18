2020/05/18 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا منذ تسجيل اول حالة في جانب الكرخ، فيما اشارت الى ان اعلى منطقة سجلت اصابات بجانب الكرخ هي الحرية.وادناه المناطق التي سجلت اصابات بكورونا بحسب صحة الكرخ: جكوك ١، البياع ٨، الحرية ٥٥، السيدية ٢، الوشاش ٢، الدورة ٣٠ ( ابو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام.. صحة الكرخ تعلن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالارقام.. صحة الكرخ تعلن احصائية كاملة بعدد المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).