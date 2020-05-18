العراق.. مصرف الرافدين يباشر صرف رواتب موظفي الدولة

2020/05/18 | 09:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة....

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