خام ’’برنت’’ يسجل ارتفاعاً ويعبر الـ 33 دولاراً منذ 13 أبريل الماضي

2020/05/18 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار نفط خام برنت، فجر اليوم الاثنين (18 ايار 2020) ارتفاعاً فوق 33 دولارا للبرميل للمرة ال...





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