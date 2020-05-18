العراق: حملة صحية بمشاركة 200 فرقة للمسح الوبائي في المناطق الموبوءة

2020/05/18 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الإثنين (18 أيار 2020)، عدد الفرق التي ستشارك للكشف عن فيروس كورونا في المناطق الموبوءة ببغداد.

وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "200 فرقة صحية ستشارك في حملات المسح الوبائي الفعال التي ستنفذ في مناطق الرصافة منها مدينة الصدر والزعفرانية والبلديات، لانها تعد مناطق موبوءة".

واضاف أنه "ستتم المباشرة باجراءات العزل المناطقي".

وتابع الساعدي أنه "تم الايعاز لجميع المؤسسات الصحية التابعة للدائرة باجراء الحملات التوعوية في المؤسسات الحكومية والمدارس ودور العبادة والاسواق المحلية".

وكان وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، كشف الأحد (17 أيار 2020)، عن خطة اتبعتها الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا في 5 مناطق "موبوءة" في بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "التزايد في نسب الاصابات بفيروس كورونا المستجد يحتاج إلى جهد كبير للسيطرة على معدلات الاصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن تقليل الاصابات الى نسب متدنية".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، لاسيما في مناطق مدينة الصدر والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضلا عن مناطق بمحافظة البصرة".

وتابع التميمي، أن "عدد الفحوصات التي تجري حاليا يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف فحص يومياً، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة آلاف في اليوم بالتزامن مع ما يصل للوزارة من اجهزة فحص psr".

ولفت إلى أن "السيطرات المشتركة في الطرق ستعزز بملاكات طبية تجري عمليات الفحص الميداني للمواطنين بشكل مباشر وعدم السماح لأي شخص العبور من دون خضوعه لإجراءات الفحص".

وسجلت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأحد (17 أيار 2020) 144 إصابة بفيروس كورونا، بقفزة هائلة في الحصيلة اليومية لعدد المصابين بالفيروس، مقارنة بيوم أمس الذي سجلت فيه 67 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص 3107 نموذج في المختبرات المختصة كافة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 149701".

وفيما اشارت الى أن مختبراتها "سجلت 144 إصابة"، بينت أنها تتوزع كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 66، وبغداد/ الكرخ: 22، ومدينة الطب: 17، والبصرة 4، وواسط: 9، وكربلاء: 16، والمثنى: 3، والسليمانية: 7".

ولفتت الى أنها سجلت 92 حالة تعافي من الفيروس، توزعت كالتالي: "بغداد/ الرصافة: 10، وبغداد / الكرخ: 49، ومدينة الطب: 5، والبصرة: 10، وبابل: 4، والمثنى: 9، وذي قار: 1، واربيل : 4".

وأضافت، أنها "سجلت وفاتين، واحدة في مدينة الطب، والأخرى في ديالى".

ونبهت على أن المجموع الكلي، لـ"حالات الشفاء، بلغ 2218، والراقدين 1063، والوفيات: 123".

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