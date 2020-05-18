وزير الصحة يعلن إجراءات الوزارة خلال أيام العيد للحد من تفشي كورونا

2020/05/18 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين (18 ايار 2020)، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال ايام عيد الفطر، للحد من تفي فيروس كورونا في العراق.

وقال التميمي، في تصريح صحفي، إنه "في البداية كانت أعداد الفحوصات المختبرية التي تجرى في العراق محدودة، نتيجة صعوبة الحصول عليها، لأن المنشأ الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نحصل عليها هي منظمة الصحة العالمية، وفيما بعد كانت هناك مساعدات من جمهورية الصين الشعبية".

وأوضح أنه "ستكون هناك إجراءات جديدة مثل الحجر المناطقي ووضع مفارز طبية في السيطرات في عيد الفطر وبعده للحد من انتشار فيروس كورونا".

وبين التميمي: "نعمل الآن بالإمكانات التي وفرتها وزارة الصحة، واليوم تم افتتاح مختبر رقم 16 في العراق وتم توفير 500 ألف فحص مختبري وزعت على كافة محافظات العراق، وهذه الأرقام ستعطينا إشارة حقيقية عن نسبة الإصابات".

وأشار الوزير إلى أن "الوضع في بغداد أكثر تأثراً بالإصابات نتيجة لعدم التزام المواطنين وعدم تطبيق تعليمات وزارة الصحة ولجنة السلامة الوطنية"، مبيناً انه "ستكون لدينا مختبرات أيضاً في الأطراف".

وتابع التميمي أن "الإجراءات الاستباقية من عمليات الحجر المناطقية التي ستحدث والمفارز الطبية التي ستكون متواجدة في السيطرات، بالتنسيق مع محافظ بغداد وقيادة العمليات، بإجراء عزل لبعض المناطق التي أشرت فيها الإصابات مثل مدينة الصدر والبلديات والشعلة والطوبجي والحرية والبصرة والسليمانية".

ونوه التميمي إلى أنه "ستكون لنا إجراءات في العيد وبعده، للحد من انتشار الفيروس".

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