البيت الأبيض ينتقد السلطات الصحية لتأخرها في فحوص كورونا

2020/05/18 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد مسؤول في البيت الأبيض بشدة مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا عليها باللوم لتأخرها في مجال إجراء فحوص واختبارات فيروس كورونا المستجد.وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بيتر نافارو، لقناة “إن بي سي”، مساء الأحد: “في مطلع الأزمة، خذلت مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، التي تتمتع باحترام كبير في العالم في هذا المجال، […]

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