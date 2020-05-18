الرافدين: صرف رواتب الموظفين حال وصول التخصيص المالي

2020/05/18 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد مصرف الرافدين انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .وقال المصرف في بيان ، ان المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي ، في ما يخص دوائر التمويل المركزي ، […]

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