2020/05/18 | 09:58 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فيديو للمربد عن معاناة طفلة بصرية بالقلب .. العتبة العباسية تتكفل بعلاجها في مستشفى الكفيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 09:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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