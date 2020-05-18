2020/05/18 | 10:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …علق الخبير الاستراتيجي الأميركي ميشيل بريغينت، على تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد توليه منصب رئاسة الوزراء.وقال بريغينت في تغريدة على “تويتر”، إن “القضاء يقول إنه لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت”.وأضاف “لا توجد صور مع قادة حركة الاحتجاج، يتفاخر بمدح فصائل الحرس الثوري الإيراني ونحن في اليوم الـ12”.Every puff […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امريكي : القضاء يقول لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امريكي : القضاء يقول لا يوجد محتجين للإفراج عنهم والكاظمي صامت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).