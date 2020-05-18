اتحاد الكرة يشد من أزر مدافع القيثارة المصاب بكورونا

2020/05/18 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..بعثت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم برسائل اطمئنان لنجم فريق الشرطة السابق، أركان محمود، الذي أصيب بفايروس كورونا، الأحد، مؤكدة في الوقت نفسه مساندتها لجميع من خدم الكرة العراقية.وقال رئيس التطبيعية، اياد بنيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “نحن داعمون للاعب السابق اركان محمود في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، فالخدمات التي […]

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