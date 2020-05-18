لجنة نيابية تعلن صرف مستحقات مزارعي الذرة الصفراء

2020/05/18 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الاثنين، عن بشرى سارة لمزارعي الذرة الصفراء بصرف مستحقاتهم بجهود خلية الأزمة النيابية المكثفة.وقال الشمري في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، أنه “سيتم اليوم صرف مانسبته 15% من المستحقات لتضاف النسبة نفسها التي تم صرفها سابقا”.واشار الشمري الى ان “المتبقي […]

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