2020/05/18 | 10:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال ايام عيد الفطر، للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.وقال التميمي، في تصريح صحفي، إنه “في البداية كانت أعداد الفحوصات المختبرية التي تجرى في العراق محدودة، نتيجة صعوبة الحصول عليها، لأن المنشأ الوحيد الذي نستطيع من خلاله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة العراقي يعلن عن إجراءات جديدة ستعتمدها الوزارة خلال العيد للحد من تفشي وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة العراقي يعلن عن إجراءات جديدة ستعتمدها الوزارة خلال العيد للحد من تفشي وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).