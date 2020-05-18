2020/05/18 | 10:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تؤكد عدم دستورية محاولات الكتل السياسية لتوزيع الدرجات الخاصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تؤكد عدم دستورية محاولات الكتل السياسية لتوزيع الدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تؤكد عدم دستورية محاولات الكتل السياسية لتوزيع الدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).