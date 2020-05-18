کورونا تجبر مصر للطيران على خفض رواتب العاملين

2020/05/18 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن خفض رواتب الوظائف القيادية بها 10 بالمئة، اعتبارا من مايو في ظل الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وتواجه مصر تداعيات اقتصادية من جراء انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في تراجع قطاع السياحة الحيوي للتوظيف، والذي دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.وقال رشدي زكريا، […]

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