وزير الصحة يعلن إجراءات الوزارة خلال أيام العيد للحد من تفشي كورونا

2020/05/18 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال ايام عيد الفطر، للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.وقال التميمي، في تصريح صحفي، إنه “في البداية كانت أعداد الفحوصات المختبرية التي تجرى في العراق محدودة، نتيجة صعوبة الحصول عليها، لأن المنشأ الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نحصل […]

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