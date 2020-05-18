2020/05/18 | 10:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتساب ١٩ مريضاً بكورونا الشفاء بنصف بغداد

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