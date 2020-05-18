2020/05/18 | 10:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي صحيفة البايس بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي الأوروبي يستبعد عودة اقتصاد منطقة اليورو قبل 2021) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي الأوروبي يستبعد عودة اقتصاد منطقة اليورو قبل 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).