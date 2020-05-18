2020/05/18 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الكرخ تعلن شفاء 19 مصاباً بكورونا ومغادرتهم مستشفياتها

يتبع.



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