درجال: المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً مع الاولمبية يسهم بدفع عجلة الرياضة العراقية

2020/05/18 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الإثنين، ان المرحلة المقبلة ستشهد عملا مشتركا بين الوزارة واللجنة الاولمبية بهدف دفع عجلة الرياضة العراقية الى الامام.

وبين درجال خلال لقائه رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان :" الاجتماع كان مثمرا وتم خلاله استعراض مسيرة المرحلة الماضية والعلاقة التي تجمع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية كمؤسستين معنيتين بالرياضة العراقية ورياضة الانجاز، ووجوب تجاوز الخلافات التي تؤثر على العمل الرياضي".

واضاف انه:" تم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات التي تخص العمل الرياضي، والاتفاق على ضرورة تغليب المصلحة العامة وصولا الى تذليل العقبات وتوفير المناخات الايجابية التي تخدم رياضتنا ورياضيينا وتمنحهم مساحة للتركيزعلى عملهم ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الخارجية".

بغداد اليوم - خاص

أصيب مساء اليوم الاحد، لاعب الشرطة السابق بكرة القدم اركان محمود بفيروس كورونا.

وذكر مقرب من عائلة اركان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللاعب اصيب مساء الاحد بفيروس كورونا ونقل الى مستشفى شيخ زايد".

واضاف أن

بغداد اليوم/ بغداد

إستقبل وزير الشباب والرياضة في مكتبه اليوم الاحد، الرئيس السابق لنادي الميناء جليل حنون وعلي فاضل امين عضو الادارة الاسبق، وقدما التهنئة بالمنصب، فيما اشار الوزير الى مكانة البصرة الرياضية.

واوضح الوزير درجال في بيان تلق

بغداد اليوم-بغداد

فاز بايرن ميونخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون رد، اليوم الأحد (17 أيار 2020) ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وسجل ثنائية الفريق البافاري روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء وبنجامين بافارد في الدقيقتين 40 و80.

والم

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