توقعات حالة الطقس: محافظة عراقية تصل إلى درجة حرارة 46 مئوية

2020/05/18 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين (18 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين ...





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