صحة الرصافة: 200 فرقة صحية ستشارك في عمليات واسعة للمسح الوبائي

2020/05/18 | 10:28 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة،اليوم الاثنين، اطلاق حملة مسح وبائي بمشاركة 200 فرقة صحية تشمل المناطق الموبوءة تمهيدا للعزل المناطقي.وقـال مدير صحة الرصافة عبد الغني الـسـاعـدي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “200 فـرقـة صحية ستشارك في حملات المسح الوبائي الفعال التي ستنفذ في مناطق الرصافة منها مدينة الصدر والزعفرانية والبلديات، لأنها تعد مناطق موبوءة

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