2020/05/18 | 10:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغادرة 19 مصابا بكورونا مستشفيات صحة الكرخ بعد تماثلهم للشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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