2020/05/18 | 10:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزارعو قضاء المدينة: تضرر 45 الف دونم من الحنطة بسبب ارتفاع مفاجئ لملوحة المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 10:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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