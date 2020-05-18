مصرف الرافدين يوضح أسباب تأخر صرف رواتب بعض الموظفين

2020/05/18 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، انه سيباشر بصرف رواتب موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا لشهر ايار حال وصول التخصيص المالي لكل دائرة .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إن “المصرف سيباشر بصرف رواتب دوائر الدولة الموطنة على المصرف لشهر ايار والأشهر اللاحقة حال وصول التخصيص المالي […]

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