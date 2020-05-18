معلومات دولية.. داعش يتلقى مساعدات جوية في ثلاث محافظات عراقية

2020/05/18 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مفوض اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط السفير هيثم ابو سعيد، اليوم الاثنين، عن ”تلقيه معلومات“ تفيد بوجود "طائرات حمل ومروحية" تساعد عناصر تنظيم "داعش" في مناطق بثلاث محافظات بالعراق، مشيرا في ذات الوقت الى أن "جهات دولية" سهلت مرور تلك العناصر إلى الحدود العراقية السورية.

وشهدت مدن عراقية منذ نيسان الماضي تصاعداً بحدة الهجمات التي تنفذها عناصر من تنظيم داعش.

وقال ابو سعد في حديث اورده لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تبدي قلقها تجاه المعلومات الواردة من مكتب العراق عن وجود ادلة بقيام طائرات حمل ومروحية بمساعدة العناصر الداعشية في مناطق صلاح الدين ونينوى وديالى"، مشيرا الى أنه "لم يتفاجأ بالتقرير".

وأضاف أن "جميع التقارير التي أرسلها في السابق الى الجهات الأممية أشارت إلى عدم إنهاء وجود تلك المجموعات التكفيرية، خصوصاً بعد أن قامت بعض الجهات الدولية تسهيل مرورهم إلى الحدود العراقية السورية".

وتابع السفير ابو سعيد أن "عودة الإرهاب إلى الشرق الأوسط لا يخدم أحدا"، محذرا أن "البؤس والتهجير قد يتضاعف نتيجة إصرار بعض الجهات على إبقاء منطقة الشرق الأوسط منطقة لتصفية الحسابات السياسية ولا تأخذ بحساباتها أدنى الحقوق لجهة العيش الكريم والآمن".

وأضاف أن "المعركة ضد الإرهاب لا سقف لها ولا تعريف يمكن أن يتم التوافق عليها من أجل توحيد كل الجهود بين الدول"، مؤكداً أن "الدول المالكة للقرارات المصيرية للشعوب لا تريد تعريف أسس الإرهاب حتى تبقي الأمر مفتوحاً، لتجتهد كل دولة وفق مصالحها الخاصة، وهذا الأمر له تبعات وخيمة على المجتمعات العربية التي يتم فيها الخلط بين الدين والسياسة".





وكلف السفير ابو سعيد مستشاره الخاص حيدر الشرع متابعة الموضوع مع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على كل التفاصيل بغية العمل على أخذ التدابير الوقائية الإنسانية.

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