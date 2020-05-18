إلى جماهير انتفاضة الجوع والغضب الأبطال - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/18 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي لقد أنجزت انتفاضتكم العفوية السلمية المجيدة مرحلة انتقالية بين عهدين ويتأمل الشعب وجماهيره المنتفضة من السيد الكاظمي الذي يقود المرحلة الجديدة بعد التغيير إنجازات ومكاسب بمستوى التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى والمخطوفين والمعتقلين الأماجد الأبطال التي أنجزت المرحلة الجديدة بدمائهم وتضحياتهم ...



من الأفضل والضروري لقادة وجماهير الانتفاضة تأسيس حزب جماهيري : 1) يقوم بمراقبة وسيرة وإنجاز الإي ......





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