لماذا رفع الغرب علم المثليين فوق  بغداد؟

2020/05/18 | 10:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السذاجة اعتبار ما قامت به سفارتا بريطانيا وكندا وبعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد من رفع علم المثليين "احتفالا باليوم العالمي لما يسمى بمناهضة رهاب ...

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