رئيس الفدرالي الأميركي: الانكماش الاقتصادي قد يصل إلى 30% بسهولة في ظل تفشي كورونا

2020/05/18 | 10:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال رئيس الفدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي قد لا يتعافى بشكل كامل قبل إيجاد لقاح لوباء كورونا، وأن الانكماش الاقتصادي قد يصل إلى 30% بسهولة في ظل تفشي الفيروس لكنه استبعد حدوث كساد جديد.

وأضاف باول بأنه يرى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام.

وبعد خسارة أكثر من 36 مليون وظيفة نتيجة إغلاق الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة حذر باول من أن الوضع قد يتطلب وقتا ليعود إلى طبيعته، وشدد على أهمية دور المستهلكين في الاقتصاد.

هذا وأكد رئيس الفدرالي الاقتصاد قد يتطلب انفاقا حكوميا أكبر لدعم العمال والأنشطة التجارية حتى يتعافى، يتجاوز التريليونات الثلاثة التي أقرها الكونغرس.

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