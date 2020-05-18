كوكب بلوتو يدهش العلماء بغلافه الجوي

2020/05/18 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يُعرف الغلاف الجوي لبلوتو، منذ وقت طويل، بأنه عبارة عن طبقة رقيقة من الغازات، إلا أنه قد يكون أكثر مرونة مما اعتقد العلماء.وينشأ الغلاف الجوي الرقيق للكوكب القزم من خلال تبخر الجليد السطحي، ما يؤدي إلى ارتفاع النيتروجين وكميات صغيرة من الميثان وأول أكسيد الكربون.وهذا التبخير مدفوع بضوء الشمس، […]

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