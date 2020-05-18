الكعبي: ارتفاع الإصابات بكورونا مؤشر خطير

2020/05/18 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية.وأوضح الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، أن “تصاعد الإصابات طيلة الفترة الماضية سيكون بمثابة مؤشر خطير، وليس بوسع وزارة الصحة العراقية، أو وزارتي الصحة اليابانية والامريكية، السيطرة على

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