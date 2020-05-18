خبير يستغرب تدني ارباح مصرف آشور من مزاد العملة خلال عام 2018 . وثيقة

2020/05/18 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ابدى خبير مصرفي استغرابه من البيانات التي اظهرتها وثيقة تبين الاختلال الواضح في الحسابات الختامية لاحد المصارف الاهلية ، متسائلا ، هل أن النظام المصرفي في العراق يعمل وفق آليات تتيح له أن يكون مساهما في عملية البناء والاستثمار ام هو فقط وسيلة لتحقيق الأرباح لاصحاب المصارف عبر عمليات تشوبها الكثير من علامات الاستفهام.وقال […]

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