2020/05/18 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

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الفياض يكشف حقيقة طرح الكاظمي أسماء لتشغل مناصب في هيأة الحشد خلال زيارتها

يتبع.



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