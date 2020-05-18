2020/05/18 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الاثنين (18 أيار 2020)، تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الإثنين، شفاء 19 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم مستشفيات الدائرة.

وقال الحجامي، عبر جداريته بموقع فيسبوك: "غادر مستشفيات دائرتنا الآن 19 مصابًا، بعد اكتسابهم الشفاء التام من فيروس

بغداد اليوم- متابعة

كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، الاثنين (18 ايار 2020)، عن إجراءات جديدة سيتم اعتمادها خلال ايام عيد الفطر، للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق.

وقال التميمي، في تصريح صحفي، إنه "في البداية كانت أعداد الفحوصات المخ

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 5,2 ألف إصابة و157 وفاة جديدة بفيروس كورونا خوتشير الإحصائية الجديدة إلى مواصلة ارتفاع أعداد الحالات اليومية مقارنة مع اليومين السابقين اللذين شهدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلال يوم واحد.. تسجيل 91 حالة وفاة ونحو 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا في روسيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلال يوم واحد.. تسجيل 91 حالة وفاة ونحو 8 آلاف إصابة بفيروس كورونا في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).