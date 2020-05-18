باكستان: عدد المصابين بكورونا تجاوز 40 ألفا

2020/05/18 | 10:55 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
أفادت وزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 1352 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40151 إصابة.
وذكرت، أنه في الفترة من 26 فبراير، عندما تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد وحتى الآن، توفي بسبب المرض 873 شخصا، وتعافى 11341.
وخضع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان: عدد المصابين بكورونا تجاوز 40 ألفا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت وزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 1352 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40151 إصابة.
وذكرت، أنه في الفترة من 26 فبراير، عندما تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد وحتى الآن، توفي بسبب المرض 873 شخصا، وتعافى 11341.
وخضع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان: عدد المصابين بكورونا تجاوز 40 ألفا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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