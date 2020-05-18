باكستان: عدد المصابين بكورونا تجاوز 40 ألفا

2020/05/18 | 10:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت وزارة الصحة الباكستانية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 1352 حالة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 40151 إصابة.وذكرت، أنه في الفترة من 26 فبراير، عندما تم تسجيل الحالة الأولى في البلاد وحتى الآن، توفي بسبب المرض 873 شخصا، وتعافى 11341.وخضع […]

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