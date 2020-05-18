2020/05/18 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إنه “بعد تشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في أحد حقول الدواجن بمحافظة نينوى قررت وزارة الزراعة فرض حظر على حركة الدواجن وانتقالها بين المحافظات”.وأضاف أن “حقل الدواجن المصاب في منطقة […]

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