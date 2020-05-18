نائب عن الفتح لـ”العهد نيوز”: الغرب يحاول تفخيخ المجتمع الإسلامي بالازمات

2020/05/18 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر التجمع الوطني التركماني المنضوي في تحالف الفتح من مخطط امريكي في نشر التطرف غير الاخلاقي داخل مجتمعنا الاسلامي، مؤكدا أن امريكا واعوانها من الغرب يحاولون تفخيخ المجتمع الإسلامي بالازمات من خلال احتواء ما يعرف بالشواذ.وقال رئيس التجمع مختار الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاثنين ، إننا حذرنا مرارا وتكرارا من المخططات الأمريكية […]

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