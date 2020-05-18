الحكيم يدعو لانجاز المشاريع المتلكئة في المحافظات والتواصل مع الكفاءات

2020/05/18 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الى انجاز المشاريع المتلكئة في المحافظات، فيما أشار الى أهمية التواصل مع الجامعات والكفاءات المهاجرة والتشاور مع المختصين في كافة المجالات.وقال الحكيم في بيان تلقته المستقلة اليوم الاثنين ، إنه “إيمانا منا بأن الحكومات المحلية في محافظات العراق هي التعبير والمصداق الواضح لنظام اللامركزية الادارية، شددنا على […]

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