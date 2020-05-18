2020/05/18 | 11:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من موظفي غاز الجنوب المعارين لغاز البصرة يحتجون على عدم صرف رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات من موظفي غاز الجنوب المعارين لغاز البصرة يحتجون على عدم صرف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات من موظفي غاز الجنوب المعارين لغاز البصرة يحتجون على عدم صرف رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).